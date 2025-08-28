Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pengin Bertemu Presiden, Jaja Miharja Minta Penjahit Bergadang Bikin Jas Baru

Kamis, 28 Agustus 2025 – 19:35 WIB
Jaja Miharja. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Seniman senior Jaja Miharja mengungkapkan upaya kerasnya dalam mempersiapkan diri untuk menerima Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma langsung dari Presiden Prabowo.

Mengingat singkatnya waktu persiapan, Jaja Miharja harus segera bergegas menyiapkan diri.

Jaja menjelaskan informasi untuk hadir di Istana didapat mendadak, karena pihak kementerian kesulitan mendapat kontaknya.

Jaja mengungkapkan undangan yang datang mendadak membuatnya harus meminta penjahit bekerja ekstra keras demi penampilan terbaik di Istana Negara.

Dengan terburu-buru, dia meminta penjahit langganan membuatkan jas baru khusus untuk acara penganugerahan tersebut.

"Ini jas baru nih, baru jahit. Baru banget ini," kata Jaja Miharja di Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Langsung tukang jahit gua suruh bergadang. Nih akhirnya jadi," imbuhnya.

Jaja Miharja tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat menerima kabar penganugerahan ini.

Jaja Miharja meminta penjahit bergadang mengurus jas baru untuk menerima Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma langsung dari Presiden Prabowo.

