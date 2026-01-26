Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pengin Keluar Zona Nyaman, Prilly Latuconsina Cari Kerja Baru

Senin, 26 Januari 2026 – 21:24 WIB
Aktris Prilly Latuconsina. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina mengumumkan tengah membuka peluang kerja melalui platform LinkedIn untuk keluar dari zona nyamannya.

Hal itu disampaikan Prilly melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (25/1).

Dalam unggahan tersebut, Prilly menjelaskan bahwa dirinya mengaktifkan fitur #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas, melainkan ingin mempelajari hal baru.

“Aku menyalakan badge #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas, tapi karena lagi ingin belajar hal baru,” tulisnya di LinkedIn.

Perempuan kelahiran 1996 itu mengungkapkan selama ini telah banyak berkecimpung di industri film dan bisnis manajemen.

Dia kini ingin menantang diri untuk berkembang di bidang lain, khususnya pengalaman penjualan secara langsung atau offline sales experience.

Menurut Prilly, pengalaman bertemu dan berkomunikasi langsung dengan klien menjadi hal yang menarik untuk dipelajari.

Dia juga ingin memahami bagaimana manfaat sebuah produk dapat dirasakan langsung oleh konsumen.

Prilly Latuconsina mencari peluang kerja di LinkedIn demi keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru.

