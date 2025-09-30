Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengin Lewat, Komunitas Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Ciwidey

Selasa, 30 September 2025 – 13:58 WIB
Pengin Lewat, Komunitas Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Ciwidey - JPNN.COM
Rekaman video aksi arogansi komunitas sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di tikungan jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Aksi komunitas sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di Ciwidey, Kabupaten Bandung, jadi viral.

Dalam video di @infojawabarat tampak salah seorang pengendara motor memberhentikan bus pariwisata yang sedang melintas di jalan tikungan. 

Pengendara itu memberi arahan kepada rombongan sepeda motor lainnya yang ada di belakang.

Baca Juga:

Tujuannya memberhentikan diduga memberi ruang kepada iring-iringan sepeda motor.

Baca Juga:

"Nekat! Rombongan pemotor matic menyetop sebuah bus yang tengah mengambil ancang-ancang untuk berbelok. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Minggu (28/9) pagi di ruas jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung," tulis keterangan dalam video yang dikutip JPNN, Selasa (30/9). 

"Banyak netizen menganggap aksi komunitas tersebut arogan karena membahayakan. Selain itu terdapat marka jalan tidak putus di mana seharusnya pengendara dilarang melewati garis tersebut, terutama saat menyalip kendaraan lain, karena area tersebut berbahaya atau memiliki risiko kecelakaan tinggi."

Aksi arogansi rombongan sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di tikungan Ciwidey, viral di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komunitas motor  komunitas sepeda motor  Ciwidey  Polresta Bandung  Viral  media sosial  viral hari ini 
BERITA KOMUNITAS MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp