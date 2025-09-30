Pengin Lewat, Komunitas Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Ciwidey

jpnn.com - BANDUNG - Aksi komunitas sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di Ciwidey, Kabupaten Bandung, jadi viral.

Dalam video di @infojawabarat tampak salah seorang pengendara motor memberhentikan bus pariwisata yang sedang melintas di jalan tikungan.

Pengendara itu memberi arahan kepada rombongan sepeda motor lainnya yang ada di belakang.

Tujuannya memberhentikan diduga memberi ruang kepada iring-iringan sepeda motor.

"Nekat! Rombongan pemotor matic menyetop sebuah bus yang tengah mengambil ancang-ancang untuk berbelok. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Minggu (28/9) pagi di ruas jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung," tulis keterangan dalam video yang dikutip JPNN, Selasa (30/9).

"Banyak netizen menganggap aksi komunitas tersebut arogan karena membahayakan. Selain itu terdapat marka jalan tidak putus di mana seharusnya pengendara dilarang melewati garis tersebut, terutama saat menyalip kendaraan lain, karena area tersebut berbahaya atau memiliki risiko kecelakaan tinggi."