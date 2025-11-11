Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pengin Punya Anak, Ivan Gunawan Berharap Bisa Segera Menikah

Selasa, 11 November 2025 – 05:55 WIB
Pengin Punya Anak, Ivan Gunawan Berharap Bisa Segera Menikah - JPNN.COM
Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan mengungkap keinginan untuk punya anak.

Pengakuan tersebut disampaikannya ketika menjadi bintang tamu FYP di Trans7 pada Senin (10/11).

"Pengin banget (punya anak)," kata Ivan Gunawan.

Baca Juga:

Demi impian tersebut, pria yang karib disapa Igun itu berharap bisa segera menemukan jodoh.

Ivan Gunawan mengaku selalu berdoa agar bisa mendapat pasangan untuk menikah.

"Siapa pun, enggak ada yang tahu," jelas host Brownis itu.

Baca Juga:

Menurut Ivan Gunawan, dirinya sebenarnya tidak memiliki kriteria khusus untuk calon istri.

Dia hanya membayangkan bisa seperti Billy Syahputra yang mendapat pasangan seorang bule.

Presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan mengungkap keinginan untuk punya anak. Pengakuan tersebut disampaikannya ketika...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ivan Gunawan  Igun  Ivan Gunawan pengin nikah  Ivan Gunawan nikah 
BERITA IVAN GUNAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp