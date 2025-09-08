Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Tidak Serentak, Ketum Aliansi R2 R3 Puyeng

Senin, 08 September 2025 – 18:30 WIB
Honorer R2 dan R3 menuntut pemerintah untuk penyelesaian PPPK Penuh Waktu tahun ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengisian DRH PPPK paruh waktu tidak serentak. Akibatnya banyak honorer yang galau dan waswas karena waktu pengisian DRH sangat mepet.

"Saya puyeng banget, banyak yang tanya terus kapan isi DRH PPPK paruh waktu," keluh Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Senin (8/9).

Tidak hanya menghubungi pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Jawa Timur, Faisol juga meminta informasi kepada Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja.

"Saya sudah tanya Pak Aba, jawabannya sementara diproses. Saya harus kawal ini karena honorer R2 R3 tanya terus menerus," ucapnya.

Dia menceritakan, setelah didesak, BKD akhirnya menjawab sebentar lagi akan diumumkan dan tinggal mengajukan pembukaan akun. 

Honorer R2 R3 di luar Jatim pun diimbau untuk mendekati BKD masing-masing daerah agar mendapatkan informasi kapan pengisian DRH.

"BKD menyampaikan batas waktu pengisian DRH PPPK paruh waktu hanya sampai 15 September. Jadi, teman-teman R2 R3 silakan berkoordinasi dengan BKD, BKPSDM," terangnya.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen mengatakan, memang sudah ada daerah yang telah mengumumkan penetapan formasi PPPK paruh waktu. Namun, masih banyak juga yang belum.

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu tidak serentak, Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardi puyeng

