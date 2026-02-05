Pengkab Perbasi dan DBL Indonesia Bikin Basket Kepulauan Seribu Bergelora

jpnn.com - Pengkab Perbasi Kepulauan Seribu bersama DBL Academy menggelar pelatihan basket di SMA Negeri 69 Jakarta.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mendorong perkembangan olahraga bola basket di wilayah Kepulauan Seribu.

Pelatihan tersebut mendapat sambutan antusias dari para siswa.

Pasalnya, ini menjadi kali pertama mereka memperoleh pembinaan basket secara langsung melalui program coaching clinic.

Ketua Pengkab Perbasi Kepulauan Seribu Muhammad Reza Anugrah mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada pelajar agar lebih aktif menekuni olahraga basket.

"Tujuan kami dari acara ini memberikan motivasi kepada anak-anak muda, terutama pelajar SMA Negeri 69, agar aktif bermain basket."

"Kami bersama DBL siap mendukung. Ini menjadi sejarah karena baru karena pertama kali coaching clinic basket digelar di Kepulauan Seribu,” ujar Reza.

Melihat antusiasme peserta, pihak penyelenggara berharap SMA Negeri 69 Jakarta ke depan dapat ambil bagian dalam berbagai ajang basket antarsekolah, termasuk kompetisi DBL.