Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Pengkab Perbasi dan DBL Indonesia Bikin Basket Kepulauan Seribu Bergelora

Kamis, 05 Februari 2026 – 18:54 WIB
Pengkab Perbasi dan DBL Indonesia Bikin Basket Kepulauan Seribu Bergelora - JPNN.COM
Acara basketball clinic di Kepulauan Seribu yang digelar di SMA 69 Jakarta, Rabu (4/2). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pengkab Perbasi Kepulauan Seribu bersama DBL Academy menggelar pelatihan basket di SMA Negeri 69 Jakarta.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mendorong perkembangan olahraga bola basket di wilayah Kepulauan Seribu.

Pelatihan tersebut mendapat sambutan antusias dari para siswa.

Baca Juga:

Pasalnya, ini menjadi kali pertama mereka memperoleh pembinaan basket secara langsung melalui program coaching clinic.

Ketua Pengkab Perbasi Kepulauan Seribu Muhammad Reza Anugrah mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada pelajar agar lebih aktif menekuni olahraga basket.

"Tujuan kami dari acara ini memberikan motivasi kepada anak-anak muda, terutama pelajar SMA Negeri 69, agar aktif bermain basket."

Baca Juga:

"Kami bersama DBL siap mendukung. Ini menjadi sejarah karena baru karena pertama kali coaching clinic basket digelar di Kepulauan Seribu,” ujar Reza.

Melihat antusiasme peserta, pihak penyelenggara berharap SMA Negeri 69 Jakarta ke depan dapat ambil bagian dalam berbagai ajang basket antarsekolah, termasuk kompetisi DBL.

Pengkab Perbasi Kepulauan Seribu bersama DBL Academy menggelar pelatihan basket perdana di daerah kepulauan, Rabu (5/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DBL Indonesia  DBL  Perbasi  Kepulauan Seribu  Basket  DBL Academy 
BERITA DBL INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp