Pengolahan Sampah Mandiri MRF Bintaro Jaya Diresmikan, Ini Keunggulannya

Kamis, 27 November 2025 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Jaya Real Property, sebagai salah satu pengembang di Kota Tangerang Selatan melakukan peresmian Fasilitas Pengolahan Sampah Mandiri MRF (Material Recovery Facility) Bintaro Jaya.

Momen tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Banten Andra Soni, S.M,.M.AP dan Walikota Tangerang Selatan Drs. H. Benyamin Davnie serta didampingi Wakil Direktur Utama PT. Jaya Real Property, Tbk Sutopo Kristanto.

Peresmian Fasilitas Pengolahan Sampah Mandiri MRF (Material Recovery Facility) Bintaro Jaya yang berdiri di lahan seluas 1,4 Ha dalam rangka menjalankan dan mendukung program pemerintah 'Indonesia Bersih Sampah 2025'.

Program itu selaras dengan program PT. Jaya Real Property 'Menuju Bintaro Jaya Merdeka Sampah'.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah timbulan sampah di kawasan Bintaro Jaya.

Saat ini, fasilitas Pengolahan Sampah Mandiri MRF Bintaro Jaya berkapasitas maksimum sebesar 60 ton/hari

dengan prinsip kerja pemanfaatan sampah domestik menjadi material produk lain yang lebih bermanfaat.

Semua dilakukan melalui pemilahan antara sampah organik/anorganik kemudian dilakukan pengolahan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ke-3.

Tidak ada pembuangan ke TPA (zero waste) serta tidak ada sampah yang menginap di lokasi sehingga tidak menimbulkan pencemaran terutama bau.