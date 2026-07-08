Penguatan Brand Indofood Lewat Industri Sepak Bola, Gandeng Persija Sejak 2019

jpnn.com - JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) terus memperkuat strategi pemasaran dan posisi perseroan dalam industri olahraga nasional.

Terbaru, emiten barang konsumsi ini melakukan aktivasi merek melalui acara Meet & Greet bersama pemain Persija di Jakarta Fair Kemayoran 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan keterlibatan konsumen.

Kemitraan antara Indofood dan klub sepak bola kebanggaan ibu kota ini merupakan kerja sama strategis jangka panjang yang telah terjalin sejak 2019.

Melalui lini produk unggulannya seperti Indomie, Pop Mie, Indomilk, Maxicorn, dan La Fonte, perseroan memastikan komitmen dukungan sponsor tersebut akan terus berlanjut pada musim kompetisi 2026/2027 mendatang.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Rumah Indofood, perseroan menghadirkan tiga aset talenta penting milik Persija, yakni Witan Sulaeman, Rayhan Hannan, dan Fabio Azka Irawan.

Upaya ini dianggap mampu mengonversi antusiasme tinggi dari basis massa pendukung sepak bola menjadi loyalitas konsumen terhadap berbagai merek di bawah naungan grup Indofood.

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Head of Consumer Engagement Divisi Corporate Marketing Indofood CBP, Fierman Authar menjelaskan nilai strategis dari kemitraan yang telah berjalan selama tujuh tahun terakhir.

Dia menekankan sinergi ini melampaui sekadar dukungan finansial, melainkan juga upaya menyebarkan semangat positif bagi masyarakat.