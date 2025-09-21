Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Penguatan Branding Berbasis Budaya Dinilai Kunci UMKM Take Off

Minggu, 21 September 2025 – 17:26 WIB
Penguatan Branding Berbasis Budaya Dinilai Kunci UMKM Take Off - JPNN.COM
Identitas budaya dinilai jadi kunci penguatan brand agar UMKM Indonesia bisa take off. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kendati sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menopang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB), tantangan besar masih dihadapi pelaku UMKM nasional untuk bisa take off atau naik kelas.

Hasil studi menunjukkan sekitar 80 persen UMKM di Indonesia belum memiliki merek yang kuat.

Padahal, menurut Dosen Komunikasi Universitas Nasional, Dwi Kartikawati, kekuatan merek merupakan salah satu pilar penting dalam membangun dan mengembangkan usaha.

Baca Juga:

“Kekuatan brand mampu membuka akses pasar,” ujar Dwi Kartikawati dalam acara UMKM Take Off Forum yang diselenggarakan oleh Ruang Anak Muda di Jakarta, Sabtu (20/9).

Dwi menekankan bahwa branding tidak sekadar berkaitan dengan logo ataupun kemasan produk.

Lebih jauh dari itu, branding menyangkut upaya membangun keterikatan emosional dengan konsumen yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk loyalitas.

Baca Juga:

Menurutnya, dalam membangun merek, pelaku usaha perlu memperhatikan nilai cerita moral serta identitas dan budaya yang melekat pada brand identity.

Elemen tersebut dapat memberikan kedalaman dan makna pada sebuah produk.

Identitas budaya dinilai jadi kunci penguatan brand agar UMKM Indonesia bisa take off.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   branding  UMKM  Universitas Nasional  Budaya 
BERITA BRANDING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp