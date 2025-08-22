Penguatan Manajemen Risiko Jadi Strategi BRI Pertahankan Kualitas Portofolio

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika perekonomian nasional dan global, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan kinerja positif dan berkelanjutan.

Bank berkode emiten BBRI itu mencatatkan indikator kinerja yang membaik, khususnya dari sisi kualitas aset dan manajemen risiko.

Hal itu terungkap dari paparan kinerja keuangan konsolidasian Triwulan II 2025 yang dilangsungkan di Jakarta (1/8).



Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menyampaikan hingga akhir Juni 2025, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) BRI tercatat sebesar 3,04%, membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kami menjaga pertumbuhan kredit secara selektif dan terus menerus memperkuat proses monitoring, serta penagihan dan pemulihan (collection & recovery), sehingga kualitas aset dapat terus terjaga. Hal ini menunjukkan kemampuan BRI dalam menjaga portofolio kredit yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Mucharom.

Mucharom menjelaskan untuk mengantisipasi potensi risiko ke depan, BRI juga tetap menyediakan pencadangan yang memadai.

Rasio NPL Coverage BRI tercatat sebesar 188,84 persen, mencerminkan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta komitmen BRI terhadap prinsip-prinsip prudential banking.

Baca Juga: BRI Group Raih 3 Penghargaan Prestisius dari Euromoney Awards for Excellence 2025

“Dengan coverage ratio yang sangat memadai, BRI tidak hanya mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan keyakinan bagi investor, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa fundamental perusahaan tetap kuat,” tambahnya.

Mucharom menambahkan BRI secara konsisten menempatkan kualitas kredit sebagai prioritas utama dalam proses penyaluran pembiayaan, termasuk pada segmen UMKM yang menjadi fokus utama perseroan.