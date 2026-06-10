Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengumuman: Ada Perubahan Penyaluran Gaji PPPK

Rabu, 10 Juni 2026 – 05:21 WIB
Pengumuman: Ada Perubahan Penyaluran Gaji PPPK - JPNN.COM
Gaji PPPK. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melakukan perubahan penyaluran gaji PPPK.

Sebelumnya, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTB disalurkan melalui Bank NTB Syariah.

Saat ini, penyaluran melalui Bank Perekonomian (BPR) Perseroda.

Baca Juga:

Direktur Utama BPR NTB Faesal mengatakan BPR NTB menjadi salah satu dari 97 BPR di Indonesia yang telah menjadi penyalur gaji PPPK.

Namun, NTB menjadi daerah pertama yang menerapkan sistem penyaluran langsung atau direct sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di BPR lain secara nasional, dana gaji biasanya ditampung terlebih dahulu di rekening penampungan atas nama BPR pada bank daerah setempat baru kemudian disalurkan. Sedangkan di tempat kami, dana dari kas daerah langsung masuk ke rekening masing-masing PPPK di BPR NTB," ujarnya di Mataram, Selasa (9/6).

Baca Juga:

Ia mengatakan meski penyaluran ini melalui BPR, para PPPK tetap menerima gaji melalui rekening Bank NTB Syariah yang selama ini digunakan, lantaran BPR NTB belum memiliki layanan elektronik seperti ATM dan M-banking.

BPR NTB sementara ini hanya menyiapkan sistem yang secara otomatis meneruskan dana yang masuk ke rekening masing-masing pegawai.

Ada perubahan penyaluran gaji PPPK di daerah ini, yang disesuaikan dengan aturan yang diterbitkan kemendagri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  gaji PPPK  Pemprov NTB  Kemendagri 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp