Pengumuman Bagi Pemudik, Tiket Kereta Api Lebaran Sudah Bisa Dipesan Mulai 25 Januari

jpnn.com, JAKARTA - Tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) untuk masa Angkutan Lebaran dengan skema pemesanan H-45 sebelum keberangkatan bisa dipesan mulai 25 Januari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret 2026.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, pihaknya menyediakan tiket kereta Lebaran secara bertahap agar masyarakat yang ingin mudik isa memiliki kesempatan.

“KAI membuka penjualan tiket kereta api Lebaran secara bertahap agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan tiket sesuai rencana perjalanannya,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Jumat.

Franoto menyampaikan, untuk wilayah Daop 1 Jakarta, KAI menyiapkan 35 perjalanan kereta reguler untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dam 34 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen yang melayani berbagai relasi favorit selama masa angkutan Lebaran.

“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan memanfaatkan layanan pemesanan tiket resmi KAI agar mendapatkan tiket sesuai kebutuhan, terhindar dari risiko penipuan maupun biaya tambahan yang tidak semestinya,”ujar dia.

Adapun jadwal pembukaan pemesanan yakni:



1. Pemesanan tiket pada 25 Januari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret 2026

2. Pemesanan tiket pada 26 Januari 2026 untuk keberangkatan 12 Maret 2026

3. Pemesanan tiket pada 27 Januari 2026 untuk keberangkatan 13 Maret 2026

4. Pemesanan tiket pada 28 Januari 2026 untuk keberangkatan 14 Maret 2026

5. Pemesanan tiket pada 29 Januari 2026 untuk keberangkatan 15 Maret 2026

6. Pemesanan tiket pada 30 Januari 2026 untuk keberangkatan 16 Maret 2026

7. Pemesanan tiket pada 31 Januari 2026 untuk keberangkatan 17 Maret 2026

8. Pemesanan tiket pada 1 Februari 2026 untuk keberangkatan 18 Maret 2026

9. Pemesanan tiket pada 2 Februari 2026 untuk keberangkatan 19 Maret 2026

10. Pemesanan tiket pada 3 Februari 2026 untuk keberangkatan 20 Maret 2026



11. Pemesanan tiket pada 4 Februari 2026 untuk keberangkatan 21 Maret 2026

12. Pemesanan tiket pada 5 Februari 2026 untuk keberangkatan 22 Maret 2026

13. Pemesanan tiket pada 6 Februari 2026 untuk keberangkatan 23 Maret 2026

14. Pemesanan tiket pada 7 Februari 2026 untuk keberangkatan 24 Maret 2026

15. Pemesanan tiket pada 8 Februari 2026 untuk keberangkatan 25 Maret 2026

16. Pemesanan tiket pada 9 Februari 2026 untuk keberangkatan 26 Maret 2026

17. Pemesanan tiket pada 10 Februari 2026 untuk keberangkatan 27 Maret 2026

18. Pemesanan tiket pada 11 Februari 2026 untuk keberangkatan 28 Maret 2026

19. Pemesanan tiket pada 12 Februari 2026 untuk keberangkatan 29 Maret 2026

20. Pemesanan tiket pada 13 Februari 2026 untuk keberangkatan 30 Maret 2026

21. Pemesanan tiket pada 14 Februari 2026 untuk keberangkatan 31 Maret 2026

22. Pemesanan tiket pada 15 Februari 2026 untuk keberangkatan 1 April 2026