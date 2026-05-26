Pengumuman: Bojan Hodak Bukan Lagi Pelatih Persib Bandung

jpnn.com - JAKARTA - Bojan Hondak bukan lagi pelatih kepala Persib Bandung setelah sukses membawa Maung Bandung menjuarai Super League 2025/26.

Namun, pelatih asal Kroasia itu tidak sepenuhnya berpisah dengan Persib Bandung.

Dia akan menjalani peran baru sebagai Penasihat Teknis Persib.

Dalam pernyataan resminya, Persib mengumumkan Bojan Hodak meninggalkan kursi pelatih dan beralih menjadi Shareholder Group Technical Advisor.

"Setelah sukses membawa Persib mendominasi sepak bola Indonesia dalam tiga musim terakhir, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi pelatih kepala dan kini akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor dan turut membantu melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang," tulis Persib melalui akun resmi klub di Instagram, Senin (25/5).

Keputusan tersebut diumumkan setelah kontrak Bojan sebagai pelatih Persib berakhir pada 31 Mei 2026, bertepatan dengan rampungnya kompetisi Super League musim ini.

Pelatih berusia 55 tahun itu memilih melepas perannya di pinggir lapangan dan menerima tanggung jawab baru dalam pengembangan klub.

Posisi Shareholder Group Technical Advisor memiliki tugas menjembatani pemilik saham dengan tim serta berfokus pada strategi jangka panjang klub.