Pengumuman: Borneo FC vs Persib Ditunda, Persija vs Dewa United Digeser

Jumat, 13 Februari 2026 – 05:06 WIB
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Borneo FC Samarinda vs Persib Bandung yang semula akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (16/2) pukul 19.00 WIB resmi ditunda.

Dalam keterangan resminya, penyelenggara Super League, yakni I.League merilis jadwal terbaru mengenai duel Borneo FC vs Persib.

Pertandingan dua tim papan atas klasemen sementara Super League 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret mendatang.

Selain itu, terdapat dua pertandingan Dewa United yang dipindah jadwalnya karena berbenturan dengan laga AFC Challenge Cup 2026.

Sebelumnya pertemuan antara Dewa United menghadapi Bhayangkara Presisi FC di Indomilk Arena, Tangerang yang dijadwalkan pada 2 Maret dipindah ke 1 Maret.

Lalu juga terdapat duel yang mempertemukan Dewa United menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan pada 8 Maret berpindah ke 15 Maret mendatang.

Perubahan jadwal ini menyusul keikutsertaan Persib Bandung yang masih bersaing di AFC Champions League Two 2026.

Juga Dewa United yang kini bakal berlaga di AFC Challenge Cup 2026.

Penyelenggara Super League mengumuman jadwal pertandingan Borneo FC vs Persib Bandung ditunda, juga Persija vs Dewa United.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  Dewa United  Borneo FC vs Persib  Borneo FC 
