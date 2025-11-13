Pengumuman Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama: Cair, Naik

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Agama mengeluarkan pengumuman penting khusus buat guru madrasah dan guru pendidikan agama.

Kemenag mengumumkan bahwa sebanyak 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan 3.

Ini bisa menjadi kado awal menjelang peringatan Hari Guru pada 25 November.

“Guru adalah pahlawan masa kini. Mereka berjuang bukan di medan perang, tetapi di ruang kelas, menanamkan nilai, membangun karakter, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelulusan PPG ini adalah bentuk penghargaan negara atas perjuangan mereka,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (12/11).

Guru yang dinyatakan lulus PPG terdiri dari:

140 guru Pendidikan Agama Buddha

2.369 guru Pendidikan Agama Hindu

68.601 guru Pendidikan Agama Islam

4.250 guru Pendidikan Agama Katolik

7.436 guru Pendidikan Agama Kristen

18.990 guru madrasah.

Menag nengatakan kelulusan itu menjadi peristiwa penting bagi upaya Kemenag untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru agama di Indonesia.

Para guru yang lulus PPG 2025 akan menerima sertifikat dan nomor registrasi guru (NRG) sebagai syarat pencairan tunjangan profesi guru (TPG) mulai 2026.

Bagi guru ASN (PNS dan PPPK), tunjangan diberikan sebesar satu kali gaji pokok per bulan, sedangkan guru non-ASN akan memperoleh Rp 2.000.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp 1.500.000.