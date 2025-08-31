Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengumuman, Car Free Day di Jakarta Tetap Digelar Pada Minggu 31 Agustus

Minggu, 31 Agustus 2025 – 00:15 WIB
Pengumuman, Car Free Day di Jakarta Tetap Digelar Pada Minggu 31 Agustus - JPNN.COM
Warga melakukan aktivitas berolahraga di area car free day (CFD) di Jakarta. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan kegiatan Car Free Day (CFD) tetap dilaksanakan pada Minggu (31/8).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada konferensi pers di Jakarta, Sabtu (30/8).

Dia mengatakan CFD di Jakarta akan tetap diadakan bila tidak ada hal luar biasa yang menghambat pelaksanaan.

Baca Juga:

‎Pramono menyampaikan pelaksanaan CFD di tengah eskalasi unjuk rasa itu sebagai upaya menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang aman.

‎"Untuk Car Free Day besok kalau tidak ada hal yang luar biasa, tetap diadakan," ucap dia.

Pramono mengaku sudah meminta kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk membersihkan jalanan setelah unjuk rasa sejak Kamis (28/8), termasuk membersihkan sisa efek dari gas air mata.

Baca Juga:

‎‎"Untuk pasukan PPSU, pasukan pelangi, orange, biru, hijau dan sebagainya. Saya minta yang biasanya untuk hari Minggu ini kan tidak semua bekerja, sekarang saya minta Sabtu dan Minggu ini full bekerja," tuturnya Pramono.

Dia meminta kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta untuk gencar menyosialisasikan kepada masyarakat agar menjaga Jakarta karena segala tindakan kekerasan atau anarki berimbas buruk terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan kegiatan Car Free Day (CFD) tetap dilaksanakan pada Minggu (31/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   car free day  Pramono Anung  pemprov jakarta  Ppsu  BEM UI 
BERITA CAR FREE DAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp