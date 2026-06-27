Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pengumuman, Cik Oboy Sudah Dijemput Paksa Penyidik Polda Bengkulu

Sabtu, 27 Juni 2026 – 09:12 WIB
Pengumuman, Cik Oboy Sudah Dijemput Paksa Penyidik Polda Bengkulu - JPNN.COM
Mapolda Bengkulu, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menjemput paksa YN alias Cik Oboy, terlapor kasus dugaan investasi bodong.

Ulah Cik Oboy diduga merugikan sekitar 90 korban dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Ichsan Nur mengatakan penjemputan paksa dilakukan setelah YN dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik Subdirektorat Fismondev Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

Baca Juga:

Dia juga mengatakan proses penjemputan dilakukan personel Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan tetap mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak saksi terlapor selama proses hukum berlangsung.

"Status yang bersangkutan masih terlapor," kata Kombes Ichsan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, YN ditangkap tim Subdirektorat II Fismondev Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang didukung Tim Siber di wilayah Provinsi Lampung.

Baca Juga:

Setelah ditangkap, YN dibawa ke Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kombes Ichsan mengatakan penjemputan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memastikan proses penyidikan berjalan efektif sesuai ketentuan hukum.

Penyidik Polda Bengkulu sudah menjemput paksa YN alias Cik Oboy, terlapor kasus dugaan investasi bodong yang merugikan 90 korban senilai puluhan miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cik Oboy  dijemput paksa  polda bengkulu  investasi bodong  arisan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp