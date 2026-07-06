Pengumuman dari Cristiano Ronaldo Menjelang Laga Portugal vs Spanyol

jpnn.com - JAKARTA – Cristiano Ronaldo menyampaikan pengumuman menjelang pertandingan Portugal vs Spanyol sebagai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Senin waktu setempat atau Selasa (7/7) dini hari WIB.

Megabintang itu mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

"Saya ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin karena ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, tetapi saya berharap besok bukan pertandingan terakhir saya di Piala Dunia," kata Ronaldo yang dilansir One Football.

Pemain berusia 41 tahun itu mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya setelah diminta berbicara kepada media.

Meski mengakui usianya tidak lagi muda, Ronaldo menegaskan komitmennya terhadap Portugal tidak akan berubah, baik saat dimainkan maupun tidak.

"Saya selalu berkomitmen sepenuh hati untuk membantu tim nasional. Baik saya bermain atau tidak, saya akan selalu memiliki peran penting," ujarnya.

Ronaldo juga menegaskan keputusan untuk pensiun sepenuhnya berada di tangannya.

Menurutnya, pembahasan mengenai akhir karier bukanlah hal yang penting saat Portugal sedang berjuang di Piala Dunia.