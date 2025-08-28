Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pengumuman, Dewa United Vs Persija Tanpa Penonton

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:13 WIB
Pengumuman, Dewa United Vs Persija Tanpa Penonton - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN Banten

jpnn.com - BANTEN - Pertandingan pekan ke-4 Super League antara Dewa United vs Persija Jakarta di Banten Stadium Internasional (BIS), Jumat (29/8) malam digelar tanpa penonton.

Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui akun Dewa United FC di Instagram.

"Berdasarkan surat rekomendasi Polda Banten, pertandingan Dewa United FC menghadapi Persija Jakarta akan digelar tanpa penonton," bunyi pernyataan Dewa United FC.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto menambahkan alasan laga Dewa United FC melawan Persija Jakarta digelar tanpa penonton dikaitkan dengan keamanan.

Baca Juga:

"Karena keamanan. Supaya pertandingan aman, lebih baik begitu," ujar Kombes Didik.

Meskipun digelar tanpa penonton, kata Kombes Didik, pihaknya akan tetap mengerahkan ratusan personel untuk berjaga.

Polda Banten keluarkan surat rekomendasi agar pertandingan Dewa United vs Persija Jakarta digelar tanpa penonton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United vs Persija  Super League  BRI Super League  Dewa United  Persija 
BERITA DEWA UNITED VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp