Pengumuman, Diskon Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Masih Tersedia, Lebih Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan diskon tiket kereta api jarak jauh untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 masih tersedia.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan pihaknya memberikan diskon tiket 30 persen kepada masyarakat. Kuota tiket tersebut masih tersedia.

Menurut dia, diskon itu diberikan untuk mendukung angkutan libur Nataru.

"Tiket diskon 30 persen masih tersedia sehingga masyarakat masih memiliki pilihan jadwal dan relasi perjalanan dengan tarif terjangkau," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah melalui PT KAI menghadirkan tarif perjalanan kereta api yang lebih terjangkau melalui program diskon 30 persen untuk kereta ekonomi komersial.

Program itu berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dengan total 1.509.080 tempat duduk yang disiapkan.

Kebijakan tarif tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan akhir tahun.

Hingga Minggu 28 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, kata Anne, tiket kereta ekonomi komersial dalam program diskon terjual sebanyak 1.181.470 tiket atau setara 79 persen dari total kapasitas yang disediakan.