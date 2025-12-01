Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengumuman, Diskon Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Masih Tersedia, Lebih Terjangkau

Senin, 29 Desember 2025 – 00:19 WIB
Pengumuman, Diskon Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Masih Tersedia, Lebih Terjangkau - JPNN.COM
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan diskon tiket kereta api jarak jauh untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 masih tersedia. Ilustrasi foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan diskon tiket kereta api jarak jauh untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 masih tersedia.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan pihaknya memberikan diskon tiket 30 persen kepada masyarakat. Kuota tiket tersebut masih tersedia.

Menurut dia, diskon itu diberikan untuk mendukung angkutan libur Nataru.

Baca Juga:

"Tiket diskon 30 persen masih tersedia sehingga masyarakat masih memiliki pilihan jadwal dan relasi perjalanan dengan tarif terjangkau," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah melalui PT KAI menghadirkan tarif perjalanan kereta api yang lebih terjangkau melalui program diskon 30 persen untuk kereta ekonomi komersial.

Program itu berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dengan total 1.509.080 tempat duduk yang disiapkan.

Baca Juga:

Kebijakan tarif tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan akhir tahun.

Hingga Minggu 28 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, kata Anne, tiket kereta ekonomi komersial dalam program diskon terjual sebanyak 1.181.470 tiket atau setara 79 persen dari total kapasitas yang disediakan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan diskon tiket kereta api jarak jauh untuk masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 masih tersedia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tiket Kereta Api  diskon tiket  Nataru  KAI 
BERITA TIKET KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp