JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pengumuman, Harga Pertalite Tidak Naik Hingga Lebaran

Kamis, 05 Maret 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi warga sedangkan mengisi BBM di SPBU: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan itu diambil setelah rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menyoroti kondisi minyak dunia imbas perang Iran vs Israel.

“Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan hingga dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran," kata Bahlil dikutip Kamis (5/2).

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini fokus menjaga stabilitas pasokan sembako, energi, termasuk LPG, serta berbagai aspek ekonomi nasional di tengah bulan suci Ramadan.

Terkait perang Iran vs Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat (AS) turut membuat harga minyak dunia bergejolak.

Namun, Bahlil menyebut bahwa kondisi itu tidak akan mempengaruhi harga BBM subsidi di dalam negeri hingga Lebaran nanti.

"Stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idulfitri Insyaallah semua aman, termasuk dengan LPG," katanya.

Bahlil menyebut untuk BBM non-subsidi penetapan harga akan mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri ESDM 2022.

