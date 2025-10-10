Pengumuman, iPhone 17 Sudah Bisa Dipesan di RI, Cek Harga Resminya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) melalui lini ritel Apple-nya, Digimap mengumukan akan merilis iPhone 17 Series di Indonesia.

Gawai generasi baru dari iPhone 16 itu sudah bisa dipesan di gerai Digimap di seluruh Indonesia pada Jumat (10/10).

Selain itu, iPhone 17 Series tersebut akan tersedia di Indonesia mulai 17 Oktober 2025 mendatang.

Diketahui, iPhone 17 dipastikan akan segera masuk pasar Indonesia. Adapun ponsel itu akan ditawarkan dalam sejumlah varian, yaitu iPhone 17, Air, 17 Pro, dan 17 Pro Max.

"Pelanggan bisa melalukan pre-order di 85 gerai store Digimap, Digimap Shopee dan Lazada, serta mulai tanggal 10 Oktober 2025," tulis keterangan tertulis Digimap yang diterima JPNN.com, Jumat.



Bersamaan dengan peluncuruan iPhone generasi terbaru, Digimap akan memberikan merchandise eksklusif, yaitu iPhone pouch, yang tersedia dengan jumlah terbatas.

Digimap juga akan berkolaborsi dengan Didiet Maulana, designer terkemuka Indonesia.

Nantinya, iPhone pouch ini akan menjadi hadiah spesial untuk konsumen yang sudah melakukan pre-order di gerai digimap.

Seri iPhone 17 hadir dengan peningkatan yang mencakup penggunaan chip generasi terbaru serta sistem kamera Fusion 48 MP dan kamera depan Center Stage untuk swafoto.