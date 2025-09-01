Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang

Senin, 01 September 2025 – 07:52 WIB
Pengumuman Jadwal Commuter Line Hari Ini, Ada Penyesuaian Rute Rangkasbitung dan Cikarang - JPNN.COM
KRL commuter line. Ilustrasi Foto: Natalia Laurens/JPNN.com

jpnn.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) memastikan layanan perjalanan Commuter Line atau KRL saat ini beroperasi normal.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi Commuter Line pada Minggu (1/9).

Meski layanan berjalan normal, KAI Commuter menegaskan tetap melakukan langkah antisipasi.

Baca Juga:

Hal ini untuk menjaga keamanan perjalanan jika sewaktu kondisi lintas layanan tidak kondusif.

Dalam pengumuman, pihak KAI Commuter menegaskan keselamatan pengguna selalu menjadi prioritas utama.

KAI Commuter juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat menggunakan Commuter Line.

Baca Juga:

Pengguna diminta mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Selalu utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan petugas saat menggunakan Commuter Line,” begitu pesan yang ditulis KAI Commuter dalam pengumumannya.

KAI mengeluarkan pengumuman jadwal Commuter Line atau KRL hari ini. Ada penyesuaian rute Rangkasbitung dan Cikarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Commuter Line  KAI Commuter  KRL  jadwal Commuter Line  Rangkasbitung  Cikarang  Tanah Abang 
BERITA COMMUTER LINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp