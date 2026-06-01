JPNN.com - Daerah

Pengumuman: Jalan Lenteng Agung Raya Ditutup per 1 Juni 2026

Senin, 01 Juni 2026 – 13:34 WIB
Penutupan jalan ini dilakukan pada Senin 1 Juni 2026 mulai pukul 14.00 WIB hingga 05.00 WIB Selasa 2 Juni 2026. Foto: dok RW 02, Srenseng Sawah, Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Depok akan ditutup sementara untuk perbaikan saluran air yang amblas.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Selatan, Santo mengatakan penutupan sementara Jalan Lenteng Agung karena akan dilakukan pengecoran jalan yang ambles tersebut.

"Jadi, agar lebih aman kami tutup dari jam 14.00 WIB sampai 05.00 pagi, jadi besok hari sudah bisa dilalui," ujar Santo di Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6).

Santo menuturkan untuk perbaikan jalan ambles dan perbaikan saluran air saat ini sudah mencapai 75 persen.

Kata Santo, saat ini proses perbaikan jalan hanya dilakukan pemadatan puing-puing dan pengecoran saja.

Proses perbaikan sudah 75 persen jadi nanti setelah penutupan jalur, disiapkan untuk pengecoran," kata Santo.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani kejadian jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis malam (28/5).(mcr10/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

