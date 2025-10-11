Close Banner Apps JPNN.com
Pengumuman, Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Peserta Pemagangan hingga 15 Oktober

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 20:52 WIB
Pengumuman, Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Peserta Pemagangan hingga 15 Oktober
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi.

Perpanjangan hingga 15 Oktober ini diberikan sebagai respons atas tingginya antusias pendaftar program pemagangan.

"Kemnaker masih membuka kesempatan seluas-luasnya yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi dengan tambahan waktu pendaftaran," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/10).

Jadwal pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan dilaksanakan pada 1-14 Oktober 2025 dan dilanjutkan pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025.

Berikutnya, seleksi dan pengumuman peserta pemagangan 16-18 Oktober 2025.

Terakhir, pelaksanaan pemagangan akan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

"Seleksi dan pengumuman dilakukan oleh perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah lolos, peserta akan menandatangani perjanjian magang dengan perusahaan tempat magang," kata Sunardi.

Dia menjelaskan pemagangan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan baru dari perguruan tinggi (terdaftar di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi) untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri.

Kemnaker memperpanjang masa pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025 sebagai respons atas tingginya antusias pendaftar

