Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pengumuman: Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 15:30 WIB
Pengumuman: Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan - JPNN.COM
Prajurit Batalyon Kavaleri Berkuda melakukan defile saat gladi kotor HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Gladi kotor digelar dalam rangka persiapan HUT ke-80 TNI yang mengerahkan sekitar 140 ribu pasukan TNI pada 5 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

jpnn.com - Pengelola Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat menutup sementara Tugu Monas untuk wisatawan saat peringatan HUT ke-80 TNI pada Minggu (5/10).

"Tutup karena ada banyak peralatan dan mobilisasi pendukung acara yang ada di kawasan Tugu Monas," kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Tugu Monas akan kembali dibuka untuk wisatawan setelah acara formal yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Presiden dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan HUT TNI tersebut.

Namun, Isa tidak bisa memastikan waktu pembukaan kembali karena sifatnya situasional.

"Akan dibuka setelah acara formalnya selesai. Lihat situasi dan kondisi di lapangan karena acara dihadiri RI 1," ujar Isa.

Baca Juga:

Masyarakat yang ingin menyaksikan peringatan HUT ke-80 TNI dapat datang ke Silang Monas melalui pintu selain Silang Barat Laut yang biasanya terbatas untuk lintasan VIP.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak masyarakat datang kawasan Monas besok untuk ikut serta merayakan HUT TNI.

Pengelola mengumumkan penutupan sementara Tugu Monas dari wisatawan selama pelaksanaan HUT ke-80 TNI yang digelar Minggu, 5 Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Monas  tugu monas  HUT TNI  HUT ke-80 TNI  Prabowo Subianto 
BERITA MONAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp