Pengumuman: Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 15:30 WIB

jpnn.com - Pengelola Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat menutup sementara Tugu Monas untuk wisatawan saat peringatan HUT ke-80 TNI pada Minggu (5/10).

"Tutup karena ada banyak peralatan dan mobilisasi pendukung acara yang ada di kawasan Tugu Monas," kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Tugu Monas akan kembali dibuka untuk wisatawan setelah acara formal yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan HUT TNI tersebut.

Namun, Isa tidak bisa memastikan waktu pembukaan kembali karena sifatnya situasional.

"Akan dibuka setelah acara formalnya selesai. Lihat situasi dan kondisi di lapangan karena acara dihadiri RI 1," ujar Isa.

Masyarakat yang ingin menyaksikan peringatan HUT ke-80 TNI dapat datang ke Silang Monas melalui pintu selain Silang Barat Laut yang biasanya terbatas untuk lintasan VIP.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak masyarakat datang kawasan Monas besok untuk ikut serta merayakan HUT TNI.