Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Ekonomi - Pajak

Pengumuman, Pajak Tiket Pesawat Gratis Seusai Kenaikan Harga Avtur

Senin, 27 April 2026 – 06:24 WIB
Maskapai Super Air Jet di Bandara SMB II Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026, yang mengatur pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah terkait harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan melalui kebijakan itu beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan, meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

"Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/4).

Haryo menjelaskan intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket.

Hal itu mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Haryo menyebut untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kemudian, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya.

Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

PPN  harga tiket  Pesawat  pajak  harga tiket pesawat 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp