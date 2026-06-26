Pengumuman Penting! Apple Memutuskan Menaikkan Harga Jual Perangkatnya

jpnn.com - Apple menaikkan harga jual sejumlah perangkatnya, mulai dari lini MacBook hingga iPad.

Kenaikan harga muncul setelah CEO Apple Tim Cook memberi sinyal bahwa perusahaan tidak lagi bisa menghindari, dampak kelangkaan memori yang memengaruhi biaya produksi.

Mengutip laporan Reuters, salah satu produk yang mengalami kenaikan harga ialah MacBook Neo.

Laptop yang belakangan cukup diminati itu kini dibanderol USD 699 atau sekitar Rp12,3 jutaan, naik dari sebelumnya USD 599.

Kenaikan juga terjadi pada MacBook Air 13 inci varian 512 GB. Harganya kini mencapai 1.299 dolar AS, lebih tinggi 200 dolar AS dibandingkan banderol sebelumnya 1.099 dolar AS.

Sementara itu, MacBook Pro M5 dengan kapasitas penyimpanan 1 TB ikut mengalami penyesuaian harga.

Perangkat tersebut kini dijual 1.999 dolar AS atau naik sekitar 300 dolar AS dari harga sebelumnya.

Tak hanya lini laptop, iPad juga terdampak. iPad reguler kini dijual 449 dolar AS, naik 100 dolar AS dari harga sebelumnya 349 dolar AS.