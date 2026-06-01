Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengumuman Penting: PNS, PPPK, dan P3K PW Jangan Salah Hari, ya

Senin, 01 Juni 2026 – 05:18 WIB
Pengumuman Penting: PNS, PPPK, dan P3K PW Jangan Salah Hari, ya - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pengumuman yang harus diketahui seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut.

Khofifah memastikan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi ASN) di lingkungan Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026 dan dilaksanakan setiap Jumat.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Baca Juga:

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jumat. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat,” kata Khofifah seusai rapat evaluasi pelaksanaan WFH di Surabaya, Sabtu (30/5).

Para PNS, PPPK, dan P3K PW, serta honorer harus mengetahui perubahan hari WFH.

Khofifah mengatakan, pelaksanaan WFH sebelumnya dilakukan setiap Rabu, maka mulai Juni 2026, kebijakan tersebut dialihkan ke Jumat agar selaras dengan kebijakan nasional.

Baca Juga:

"Ya, harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat," ujarnya.

Khofifah menjelaskan kebijakan WFH telah diterapkan sejak 1 April 2026 sebagai bagian dari upaya menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengumuman penting ini harus diketahui seluruh ASN, yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di lingkup pemda setempat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  PNS  ASN  WFH  Pemprov Jatim 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp