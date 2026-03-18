Pengumuman: Per April 2026 Sekolah Bakal Lakukan Pembelajaran Daring

Rabu, 18 Maret 2026 – 12:20 WIB
Sekolah-sekolah di Jakarta pada Senin 26 Januari 2026 masih melaksanakan PJJ. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah melakukan penghematan energi seusai kenaikan harga minyak dunia. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan penerapan strategi hemat energi juga dilakukan pada operasional gedung perkantoran serta sekolah.

Dia menyebut ada penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring, sesuai karakteristik mata pelajaran per April 2026.

"Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa Selasa (17/3).

Pratikno mengeklaim kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi dirumuskan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada saat COVID-19 lalu.

Dia menyebut pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi.

energi  penghematan energi  ASN  Pratikno 
