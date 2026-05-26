Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Pengumuman: Sebegini Jumlah Siswa SD & SMP Mendapat Nilai TKA Sempurna

Selasa, 26 Mei 2026 – 19:15 WIB
Pengumuman: Sebegini Jumlah Siswa SD & SMP Mendapat Nilai TKA Sempurna - JPNN.COM
Menunggu pengumuman nilai TKA. Ilustrasi Siswa SD. Foto: Soetomo Samsu/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pengumuman nilai TKA SD dan SMP dijadwalkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.

Namun, siswa tidak bisa melihat nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara mandiri.

Data pengumuman nilai TKA masih harus melalui proses verifikasi dan validasi di masing-masing sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah yang akan menyampaikan kepada siswa.

Baca Juga:

Hingga Selasa petang ini, siswa maupun orang tua siswa masih belum mendapatkan informasi mengenai perolehan nilai TKA. Setidaknya para siswa di salah satu SMP Negeri di Jakarta Barat.

Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mengumumkan bahwa lebih dari seribu murid berhasil mendapatkan nilai 100 pada penyelenggaraan TKA jenjang pendidikan SD-SMP untuk mata pelajaran Matematika.

“Ada yang dapat nilai sempurna, betul semua di semua soal dan jumlahnya kalau untuk Bahasa Indonesia memang lebih banyak, dibandingkan untuk Matematika,” kata Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Rahmawati dalam kegiatan Taklimat Media Hasil TKA jenjang SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat di Jakarta pada Selasa.

Baca Juga:

Pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat, kata dia, sebanyak 814 murid mendapatkan nilai TKA 100 pada mata pelajaran Matematika.

Kemudian sebanyak 271 murid SMP/MTS/sederajat mendapatkan nilai TKA 100 untuk mata pelajaran Matematika.

Pengumuman nilai TKA SD dan SMP dijadwalkan hari ini, sebegini jumlah siswa yang memperoleh nilai sempurna.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nilai TKA  Tes kemampuan akademik  TKA  Kemendikdasmen 
BERITA NILAI TKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp