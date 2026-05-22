Pengumuman: Super League Musim 2026/2027 Mulai 4 September

Jumat, 22 Mei 2026 – 05:37 WIB
Gaya gelandang Persib Bandung Adam Alis (biru) setelah menjebol gawang Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League. Ilustrasi Foto: ileague

jpnn.com - JAKARTA – Super League musim 2026/2027, sebagai kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia, dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026.

Jadwal tersebut resmi diumumkan I.League selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia.

"Kalender musim 2026/27 disusun lebih awal agar klub dan seluruh stakeholder memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan," kata Direktur Utama I.League, Ferry Paulus dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (21/5) malam WIB.

Ferry juga menyatakan seluruh jadwal kompetisi musim 2026/27 disusun agar selaras tanpa tumpang tindih dengan agenda Timnas Indonesia maupun kalender sepak bola internasional.

Selain mencantumkan jadwal Super League, I.League juga menyampaikan bahwa liga kasta kedua atau Championship dijadwalkan kick-off pada 18 September 2026.

Sementara itu, jadwal untuk Liga Nusantara, Elite Pro Academy (EPA) Super League, dan EPA Championship akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

Penyusunan kalender kompetisi dilakukan melalui koordinasi intensif antara I.League dan PSSI, termasuk melalui rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

Selain agenda tim nasional, I.League juga mempertimbangkan momentum Ramadan serta hari-hari besar lainnya dalam penyusunan jadwal.

