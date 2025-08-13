Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pengunduran Diri Dirut Agrinas Bak Petir, Direksi Danantara Disorot

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:22 WIB
Pengunduran Diri Dirut Agrinas Bak Petir, Direksi Danantara Disorot - JPNN.COM
Ilustrasi Danantara. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

jpnn.com - Pengunduran diri Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menarik perhatian kolumnis kodang Dahlan Iskan.

Mantan menteri BUMN itu mengibaratkan pengunduran diri Joao yang mendadak itu petir di musim kemarau.

"Alasan Joao-lah yang seperti petir: Direksi PT Danantara dianggap terlalu lambat, berbelit, birokratis, dan segala macam mirip itu," demikian dikatakan Dahlan dalam esainya berjudul Petir Joao, Rabu (13/8/2025).

Baca Juga:

Sebelum mundur dari jabatan, Joao sudah enam bulan menunggu keputusan Danantara. Ada tiga studi kelayakan yang diserahkan tetapi tak kunjung ada keputusan.

"Joao tegas: mengundurkan diri Terhitung hari itu juga: 11 Agustus 2025," ujar Dahlan.

Memang tanpa keputusan Danantara, direksi PT Agrinas Pangan tidak bisa bergerak. Danantara adalah induk perusahaan semua BUMN.

Baca Juga:

Adapun PT Agrinas Pangan adalah anak perusahaan baru Danantara. Nama lamanya: PT Yodya Karya, bergerak di bidang konsultan teknik.

Joao lahir di Dili, Timor Timur. Dia keturunan Portugis campur Timor. Berdasar iman Katoliknya, Joao merasa malu lantaran sudah enam bulan menjabat Dirut PT Agrinas Pangan, tetapi belum bisa menyumbangkan apa pun untuk bangsa dan negara.

Pengunduran diri Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota dianggap petir di musim kemarau. Borok Danantara jadi ketahuan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agrinas  Dirut Agrinas  PT Agrinas Pangan Nusantara  Joao Angelo  mengundurkan diri  Dahlan Iskan  Prabowo  Prabowo Subianto  Danantara  BUMN 
BERITA AGRINAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp