Pengungkapan Kasus Narkoba Sepanjang 2025, Polda Banten Tetapkan 778 Tersangka

Selasa, 16 September 2025 – 14:46 WIB
Pengungkapan Kasus Narkoba Sepanjang 2025, Polda Banten Tetapkan 778 Tersangka
Ditresnarkoba Polda Banten menggelar konferensi pers tentang kasus narkoba, Selasa (16/9). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com - Ditresnarkoba Polda Banten menangkap ratusan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan tersebut merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan pihak kepolisian Polda Banten sepanjang 2025. 

Wakapolda Banten Brigjen Hendra Wirawan mengatakan sepanjang 2025 pihaknya telah mengungkap 577 kasus narkoba.

"Jadi, dari ratusan kasus narkoba yang terungkap ditetapkan 778 tersangka," ucap Brigjen Hendra, Selasa (16/9).

Brigjen Hendra menuturkan Provinsi Banten masuk dalam daerah rawan lintasan peredaran gelap narkotika.

"Jadi, kami melakukan pemetaan lokasi rawan peredaran gelap dalam rangka mengantisipasi masuknya narkoba," kata dia.

Menurut dia, titik rawan peredaran gelap narkoba berada di sejumlah lokasi terutama jalur laut.

"Sejumlah pelabuhan yang menjadi perhatian khusus antara lain Merak, Ciwandan, Bojonegara, Indah Kiat, Karangantu, dan pelabuhan rakyat lainnya," ujar Brigjen Hendra. (mcr34/jpnn)

Ditresnarkoba Polda Banten menangkap ratusan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang 2025.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Abdul Malik Fajar

TAGS   narkoba  Kasus Narkoba  Polda Banten  brigjen hendra wirawan 
