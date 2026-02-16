Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengungsi Sumut Bernapas Lega, Masjid Darurat Akhirnya Bisa Digunakan

Senin, 16 Februari 2026 – 20:05 WIB
Pengungsi Sumut Bernapas Lega, Masjid Darurat Akhirnya Bisa Digunakan - JPNN.COM
Masjid darurat di daerah bencana Sumut. Foto: Baznas

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Pengungsi di Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menyambut hadirnya masjid darurat semipermanen bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjelang Ramadan.

Melur Tambunan (38) tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya saat melihat bangunan masjid tersebut kini berdiri di area hunian sementara.

Setelah berbulan-bulan beribadah di ruang tenda yang sempit, ia dan warga lain akhirnya memiliki tempat salat yang lebih layak.

Baca Juga:

“Saya perwakilan dari muslim yang tinggal di huntara ini mengucapkan terima kasih kepada tim BAZNAS karena sudah mendirikan masjid darurat untuk kami,” ujar Melur.

Sejak banjir bandang melanda permukiman warga di Lorong 3 pada November lalu, Melur bersama puluhan warga terpaksa bertahan di tenda darurat yang jauh dari memadai.

Kondisi tersebut membuat aktivitas harian, termasuk ibadah, menjadi tantangan berat bagi para pengungsi.

Baca Juga:

Dalam satu tenda kecil, terdapat delapan kepala keluarga atau sekitar 30 orang yang hidup berdesakan.

Tidak jarang, waktu salat terlewat karena tidak tersedia ruang untuk membentangkan sajadah.

Pengungsi Hutanabolon bersyukur masjid darurat akhirnya berdiri menjelang Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   masjid darurat  pengungsi sumut  Baznas  Ramadan 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp