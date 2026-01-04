Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pengunjung Kebun Binatang Bandung Membludak, Wisatawan Harus Antre Hingga 1 Jam

Minggu, 04 Januari 2026 – 13:03 WIB
Pengunjung Kebun Binatang Bandung Membludak, Wisatawan Harus Antre Hingga 1 Jam - JPNN.COM
Ribuan pengunjung antre untuk bisa memasuki Kebun Binatang atau Bandung Zoo yang dibebaskan tarif tiketnya, pada Minggu (4/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan pengunjung memenuhi Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Minggu (4/1) di hari terakhir libur akhir tahun.

Pantauan di lokasi, sejak pagi hari, masyarakat sudah mendatangi destinasi wisata edukatif ini. Mereka datang bersama sanak keluarga untuk melihat berbagai macam satwa.

Parkiran kendaraan roda dua dan roda empat sudah ditutup dan masyarakat dipersilakan mencari tempat parkir lain, sebelum masuk ke Bandung Zoo.

Baca Juga:

Sementara, di depan pintu masuk, aparat dari kepolisian melakukan penjagaan agar masyarakat bisa tertib untuk masuk ke area kebun binatang.

Saking membludaknya, pintu masuk ke area parkiran pun harus dibuka tutup. Alhasil banyak masyarakat yang harus menunggu di jalan raya sebelum bisa antre masuk area Bandung Zoo.

Padatnya kunjungan wisatawan ke kebun binatang ini dikarenakan tiket yang digratiskan.

Baca Juga:

Diketahui, situasi saat ini Bandung Zoo masih bersengketa dan manajemen memutuskan untuk membebaskan tarif masuk, yang diganti dengan donasi.

Uang donasi itu akan dipakai untuk keperluan membeli pakan satwa dan pemeliharaan.

Ribuan pengunjung memadati area Kebun Binatang Bandung di hari terakhir libur akhir tahun. Wisatawan terkejut karena antreannya mengular.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung Zoo  Kebun Binatang  Wisatawan  kebun binatang Bandung Zoo  Libur Tahun Baru 
BERITA BANDUNG ZOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp