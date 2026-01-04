Pengunjung Kebun Binatang Bandung Membludak, Wisatawan Harus Antre Hingga 1 Jam

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan pengunjung memenuhi Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari, Minggu (4/1) di hari terakhir libur akhir tahun.

Pantauan di lokasi, sejak pagi hari, masyarakat sudah mendatangi destinasi wisata edukatif ini. Mereka datang bersama sanak keluarga untuk melihat berbagai macam satwa.

Parkiran kendaraan roda dua dan roda empat sudah ditutup dan masyarakat dipersilakan mencari tempat parkir lain, sebelum masuk ke Bandung Zoo.

Sementara, di depan pintu masuk, aparat dari kepolisian melakukan penjagaan agar masyarakat bisa tertib untuk masuk ke area kebun binatang.

Saking membludaknya, pintu masuk ke area parkiran pun harus dibuka tutup. Alhasil banyak masyarakat yang harus menunggu di jalan raya sebelum bisa antre masuk area Bandung Zoo.

Padatnya kunjungan wisatawan ke kebun binatang ini dikarenakan tiket yang digratiskan.

Diketahui, situasi saat ini Bandung Zoo masih bersengketa dan manajemen memutuskan untuk membebaskan tarif masuk, yang diganti dengan donasi.

Uang donasi itu akan dipakai untuk keperluan membeli pakan satwa dan pemeliharaan.