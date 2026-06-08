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JPNN.com - Kriminal

Pengunjung Lapas Gelisah Diperiksa Petugas, Ternyata Ada Sabu-Sabu di Dekat Kemaluan

Senin, 08 Juni 2026 – 14:14 WIB
Pengunjung Lapas Gelisah Diperiksa Petugas, Ternyata Ada Sabu-Sabu di Dekat Kemaluan - JPNN.COM
Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Banceuy, Andhika Saputra, saat ditemui di Lapas Banceuy, Senin (8/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial F diciduk oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bancey Kelas IIA Banceuy setelah kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu.

Dalam aksinya, F berpura-pura sebagai pengunjung yang akan menjenguk salah seorang narapidana. Dia menyembunyikan barang haram tersebut di area kemaluannya.

Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Banceuy Andhika Saputra mengatakan F datang bersama ibu salah seorang terpidana untuk menjenguk. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, F terlihat gelisah dan membuat petugas curiga.

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"Awal kecurigaannya pertama dari P2U saat menggeledah si pelaku. Gerak-geriknya memang mencurigakan sejak dari depan saat masuk. Saat masuk ke dalam juga, ketika diperiksa, terlihat gelisah," kata Andhika di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Senin (8/6).

Karena gerak-geriknya makin mencurigakan, petugas kemudian mengarahkan F untuk masuk ke dalam toilet untuk diperiksa dan digeledah. F pun mengaku tidak menyembunyikan apa pun kepada petugas.

"Namun karena memang kecurigaan petugas cukup kuat, akhirnya ditemukan barang dibungkus dalam kondom dan plastik hitam di dalam kemaluan atau duburnya. Kemudian kami amankan di sini seberat 19,14 gram narkotika diduga jenis sabu-sabu," jelas dia.

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Atas temuan tersebut, pihak lapas kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung. Selain F, seorang ibu dari narapidana yang akan dikunjungi juga akan dilakukan pemeriksaan.

Andhika mengatakan warga binaan yang dikunjungi oleh F merupakan terpidana kasus narkoba. Selain turut diperiksa, warga binaan tersebut juga akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwajib.

Petugas Lapas Banceuy menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 19,14 gram yang disimpan di dekat kemaluan pengunjung.

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TAGS   penyelundupan narkoba  sabu-sabu  Lapas Banceuy  penyelundupan sabu-sabu 
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