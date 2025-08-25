Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pengunjung MyPertamina Pasar Rakyat Ramai-Ramai Tukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah

Senin, 25 Agustus 2025 – 15:42 WIB
Pengunjung MyPertamina Pasar Rakyat Ramai-Ramai Tukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah - JPNN.COM
Sebanyak 16 mitra binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional meramaikan kegiatan MyPertamina Pasar Rakyat di Area Parkir Perintis, Tangerang City Mall, pada 23–24 Agustus 2025. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 mitra binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional meramaikan kegiatan MyPertamina Pasar Rakyat di Area Parkir Perintis, Tangerang City Mall, pada 23–24 Agustus 2025.

Mereka terdiri dari UMKM fesyen, kerajinan, makanan, dan minuman.

“Ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mendukung UMKM binaan agar terus berkembang dan berdaya saing,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga RJBB, Susanto August Satria, dalam siaran persnya, Senin (25/8).

Baca Juga:

Para pengunjung menyambut antusias kegiatan itu sejak hari pertama.

Mereka memadati bazar UMKM, tebus murah sembako, Bright Gas Cooking Competition, juga MyPertamina x ucollect by noovoleum program minyak jelantah ditukar menjadi rupiah. 

"Selain itu juga trade-in tabung Bright Gas, area bermain anak, lomba band, hingga penampilan spesial dari Feel Koplo," ucapnya.

Baca Juga:

Seorang pengunjung asal Karawaci, Dina menyampaikan acara ini tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif untuk keluarga. 

“Banyak aktivitas seru untuk anak-anak, jajanan enak, dan booth UMKM yang menarik,” ujar Dina.

Pengunjung MyPertamina Pasar Rakyat ramai-ramai menukar minyak jelantah menjadi rupiah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MyPertamina Pasar Rakyat  minyak jelantah  Pertamina  UMKM 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp