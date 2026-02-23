Close Banner Apps JPNN.com
Pengunjung Pasar Tanah Abang Diperkirakan Bakal Membeludak pada Awal Maret

Senin, 23 Februari 2026 – 13:06 WIB
Aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang menjelang Lebaran. Ilustrasi/Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Pasar Blok A Tanah Abang Hery Supriyatna menyebut di momentum Ramadan dan Lebaran 2026 ini Pasar Tanah Abang masih menjadi magnet warga ibu kota.

Hery Supriyatna memprediksi peningkatan jumlah pengunjung saat bulan puasa baru akan terjadi pada 4 Maret 2026 hingga H-1 Lebaran.

"Peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan kami perkirakan di awal Maret, kira-kira 4 Maret sampai dengan H-1 Lebaran," kata Hery Supriyatna dikutip Senin (23/2).

Hery mengungkapkan pada Ramadan minggu pertama ini jumlah pengunjung masih sepi atau seperti pada hari-hari normal.

Namun demikian, Hery memprakirakan jumlah pengunjung pada Maret hingga menjelang Lebaran bisa melebihi 30 ribu orang.

Hery mengatakan berkaca pada 2025 peningkatan jumlah kunjungan di Blok A Tanah Abang terjadi sejak dua pekan menjelang Idulfitri. 

“Saat itu, rata-rata kunjungan mencapai 40-45 ribu orang per hari,” kata dia.

Hery mengaku kunjungan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga disambut positif dari para pedagang. Hal itu untuk memastikan pengunjung dan penjual bisa merasa nyaman, serta tidak ada parkir liar.

TAGS   Pasar  Tanah Abang  Pasar Tanah Abang  Lebaran  Ramadan 
