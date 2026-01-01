Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengunjung Ragunan Membeludak, Tembus 113.398 Orang

Kamis, 01 Januari 2026 – 20:21 WIB
Pengunjung Ragunan Membeludak, Tembus 113.398 Orang - JPNN.COM
Puncak kunjungan Taman Margasatwa Ragunan terjadi pada Tahun Baru 2026, Jakarta, Kamis (1/1/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com - Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Tahun Baru 2026, Kamis (1/1/2026) membeludak.

Tercatat, sebanyak 113.398 wisatawan mengunjungi Ragunan untuk menikmati momen liburan bersama keluarga.

"Puncak kunjungan terjadi pada 1 Januari 2026 ini dengan jumlah pengunjung mencapai 113.398 orang," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama periode libur akhir tahun 2025.

Total pengunjung yang datang sejak 23 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 mencapai 408.755 orang.

Oleh karena itu, angka tersebut mencapai prediksi sebelumnya, yakni 80.000 hingga 100.000 pengunjung Taman Margasatwa Ragunan pada hari pertama 2026.

Baca Juga:

"Alhamdulillah melebihi prediksi," ucap Bambang.

Berdasarkan data pengelola, jumlah pengunjung mulai meningkat menjelang Hari Raya Natal.

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Tahun Baru 2026, Kamis (1/1/2026) membeludak. Wisatawan tembus 113.398 orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ragunan  Wisatawan  pengunjung  Tahun Baru  taman margasatwa ragunan 
BERITA RAGUNAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp