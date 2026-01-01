Pengunjung Ragunan Membeludak, Tembus 113.398 Orang

Kamis, 01 Januari 2026 – 20:21 WIB

jpnn.com - Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Tahun Baru 2026, Kamis (1/1/2026) membeludak.

Tercatat, sebanyak 113.398 wisatawan mengunjungi Ragunan untuk menikmati momen liburan bersama keluarga.

"Puncak kunjungan terjadi pada 1 Januari 2026 ini dengan jumlah pengunjung mencapai 113.398 orang," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama periode libur akhir tahun 2025.

Total pengunjung yang datang sejak 23 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 mencapai 408.755 orang.

Oleh karena itu, angka tersebut mencapai prediksi sebelumnya, yakni 80.000 hingga 100.000 pengunjung Taman Margasatwa Ragunan pada hari pertama 2026.

"Alhamdulillah melebihi prediksi," ucap Bambang.

Berdasarkan data pengelola, jumlah pengunjung mulai meningkat menjelang Hari Raya Natal.