Pengurus Baru Dilantik, APCI Teken MoU Penguatan Profesi Coaching di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Praktisi Coach Indonesia (APCI) resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat periode 2025–2029 sekaligus menggelar Seminar Nasional bertajuk “Indonesia Coaching Outlook 2030” di Lembaga Administrasi Negara RI.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi.

Acara dihadiri tokoh nasional seperti Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufik, Staf Ahli Panglima TNI Prof. Mayjen Budi Pramono, Komisioner BNSP Adi Mahfudz, Direktur HC BPJS Ketenagakerjaan Abdul Rahman Irsyadi, Ketua LKPE IPB Dr. Ir. Naufal Mahfudz, Presiden ICF Jakarta Bambang Yapri, Dewan Pembina APCI Dr. Ahmad Mukhlis, serta Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat.

Ketua Umum APCI Adang Adha menegaskan coaching adalah katalisator pembentukan SDM unggul.

“Coaching bukan sekadar peningkatan kinerja, melainkan pembentukan karakter bangsa: integritas, resiliensi, dan adaptivitas. Kami ingin coaching menjadi akselerator talenta terbaik Indonesia menuju 2045,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya coaching culture yang sudah terbukti meningkatkan kinerja dan menyiapkan talenta muda sebagai pemimpin masa depan.

Sementara itu, BNSP menekankan bahwa coaching dapat memperkuat sistem sertifikasi kompetensi nasional melalui pendampingan asesmen, peningkatan mutu LSP, dan kesiapan SDM menghadapi pasar kerja global

Sebagai langkah strategis, acara ini juga ditandai dengan penandatanganan MoU antara LSP Coach Indonesia dengan Asia Coach Indonesia dan LPK Global Daya Cendekia.