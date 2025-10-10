Pengurus Baru KMHDI Bogor Temui Adityawarman, Ini yang Dibahas

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menerima kunjungan Pengurus Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Bogor di Ruang Fraksi PKS DPRD Kota Bogor.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan jajaran pengurus baru PC KMHDI Bogor periode 2025.

Ketua PC KMHDI Bogor, I Kd. Windhu Sri Darmadi, menyampaikan bahwa pihaknya ingin menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Bogor.

“Kami ingin memberikan kontribusi bagi Kota Bogor. Kami tidak ingin eksklusif, dan kami berharap mendapat dukungan serta bantuan dari DPRD,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Windhu juga memaparkan sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus baru PC KMHDI Bogor. Dia berharap dukungan dari pimpinan DPRD agar kegiatan organisasi dapat berjalan lancar.

“Kami berharap Pak Ketua DPRD bisa hadir dalam kegiatan kami agar pelaksanaannya sukses,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Adityawarman menyambut baik kehadiran pengurus baru KMHDI Bogor. Ia mengapresiasi semangat para mahasiswa yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Apresiasi untuk mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan. Ini merupakan wujud kepedulian yang patut dicontoh,” tutur Adityawarman.