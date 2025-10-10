Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pengurus Baru KMHDI Bogor Temui Adityawarman, Ini yang Dibahas

Jumat, 10 Oktober 2025 – 10:33 WIB
Pengurus Baru KMHDI Bogor Temui Adityawarman, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menerima kunjungan pengurus baru KMHDI Bogor. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menerima kunjungan Pengurus Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Bogor di Ruang Fraksi PKS DPRD Kota Bogor.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan jajaran pengurus baru PC KMHDI Bogor periode 2025.

Ketua PC KMHDI Bogor, I Kd. Windhu Sri Darmadi, menyampaikan bahwa pihaknya ingin menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Bogor.

Baca Juga:

“Kami ingin memberikan kontribusi bagi Kota Bogor. Kami tidak ingin eksklusif, dan kami berharap mendapat dukungan serta bantuan dari DPRD,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Windhu juga memaparkan sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus baru PC KMHDI Bogor. Dia berharap dukungan dari pimpinan DPRD agar kegiatan organisasi dapat berjalan lancar.

“Kami berharap Pak Ketua DPRD bisa hadir dalam kegiatan kami agar pelaksanaannya sukses,” katanya.

Baca Juga:

Menanggapi hal tersebut, Adityawarman menyambut baik kehadiran pengurus baru KMHDI Bogor. Ia mengapresiasi semangat para mahasiswa yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Apresiasi untuk mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan. Ini merupakan wujud kepedulian yang patut dicontoh,” tutur Adityawarman.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menerima kunjungan pengurus baru KMHDI Bogor untuk bersilaturahmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ketua DPRD bogor  Adityawarman Adil  KMHDI  pengurus baru 
BERITA KETUA DPRD BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp