Pengurus PSI Dilantik Malam Ini, Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina?

Jumat, 26 September 2025 – 09:30 WIB
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan segera melantik jajaran kepengurusan DPP PSI.

Rencananya pelantikan akan diselenggarakan di The Club Djakarta Theater (masuk dari bioskop XXI), Jl MH Thamrin No 9, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (26/9) malam.

Beberapa nama berpeluang untuk masuk dalam jajaran pengurus DPP. Di antaranya dua orang pesaing Kaesang dalam bursa Caketum, Agus Herlambang dan Ronald A Sinaga.

Namun yang akan dinanti adalah sosok berinisial J yang telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Apakah Jokowi akan hadir?

Politikus PSI, Andy Budiman mengatakan, pelantikan akan diselenggarakan pada hari ini.

"Pelantikan akan dilakukan hari ini," katanya saat dihubungi wartawan.

Mengenai apakah Jokowi akan hadir, dia hanya tertawa dan minta rekan media menunggu. "Lihat saja nanti," tutup Andy. (dil/jpnn)

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut tawaran solusi dua negara dari Indonesia cuma menjadi simbol diplomasi tanpa langkah konkret.

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   PSI  Jokowi  Partai Solidaritas Indonesia  Joko Widodo  pengurus psi 
