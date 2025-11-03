Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengurus Vox Point Indonesia Periode 2025-2029 Resmi Dikukuhkan

Senin, 03 November 2025 – 17:30 WIB
Pengurus Vox Point Indonesia Periode 2025-2029 Resmi Dikukuhkan
Suasana acara pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia Periode 2025-2029 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (1/11/2025). Foto: Humas DPP Vox Point Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia Periode 2025-2029 resmi dikuhkuhkan.

Pengukuhan berlangsung dalam Perayaan Ekaristi dipimpin Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Yohanes Harun Yuwono di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2025.

Pengukuhan ini sebagai tindak lanjut keputusan Kongres Ke-2 Vox Point Indonesia pada 19 Oktober 2025 yang menetapkan dan memutuskan Yohanes Handojo Budhisedjati kembali menjadi Ketua Umum Vox Point Indonesia Periode 2025-2029.

Para pengurus yang dikukuhkan merupakan kader Katolik yang siap membantu Ketua Umum untuk menjalankan tugas perutusan dan pelayanan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Vox Point Indonesia.

Sebelum pengukuhan, Ketua Umum DPN Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati menanyakan kesediaan pengurus yang sebelumnya telah menandatangani pakta integritas.

“Bersediakah saudara-saudari menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pengurus menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Vox Point Indonesia?" tanya Handojo.

"Ya, kami bersedia," jawab para pengurus.

Setelah dikuhkuhkan para pengurus membacakan ikrar Vox Point Indonesia sebagai komitmen atas tugas dan tanggung jawab yang diamanhkan.



