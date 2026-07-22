Pengusaha Arisal Azis dan Forum RT/RW Jakarta Jalin Kolaborasi Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Forum RT-RW se-Jakarta menjalin kolaborasi strategis dengan penggiat bisnis nasional H. Arisal Azis, pendiri sekaligus pemilik PT Indah Logistik Cargo dan platform transportasi online Josal. Pertemuan yang berlangsung di Restoran Garuda, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (19/7) tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Kerja sama tersebut akan diformulasikan dalam berbagai program bisnis yang melibatkan masyarakat dengan skema yang tepat, transparan, dan saling menguntungkan. Ketua Umum Forum RT-RW se-Jakarta, Suaib Sulaiman, SH., MM., menyampaikan bahwa selain membangun kerja sama ekonomi, pihaknya juga mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk memberikan dukungan kepada transportasi online Josal sebagai salah satu karya anak bangsa.

"Josal merupakan inovasi karya anak negeri yang menghadirkan kemudahan layanan bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi para mitra pengemudi. Karena itu, kami mengajak masyarakat Jakarta untuk mendukung dan memanfaatkan layanan Josal sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekonomi nasional," ujar Suaib.

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Sementara itu, H. Arisal Azis menyambut baik inisiatif Forum RT-RW se-Jakarta untuk membangun kolaborasi dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara dunia usaha dan organisasi masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi.

"Kami menyambut baik semangat Forum RT-RW untuk bersama-sama membangun kegiatan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar H. Arisal Azis.

Melalui kolaborasi ini, Forum RT-RW se-Jakarta dan H. Arisal Azis berharap dapat menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di DKI Jakarta. (tan/jpnn)