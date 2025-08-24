Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fesyen dengan Sentuhan Digital di Pameran BRI

Minggu, 24 Agustus 2025 – 18:25 WIB
Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fesyen dengan Sentuhan Digital di Pameran BRI - JPNN.COM
BRI terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM seperti yang dilakukan oleh Defria Kirana. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Haluan Bali kini menjelma menjadi brand sustainable fesyen yang memadukan keindahan seni tradisional Indonesia dengan sentuhan modern yang penuh warna dan telah memasarkannya ke Australia hingga Belanda. 

Melalui karya-karya uniknya, usaha fesyen lokal ini tidak hanya menghadirkan produk unik, tetapi juga mampu memberdayakan sekitar. 

Haluan Bali lahir pada 2020 saat pendirinya yaitu Defria Kirana, berinisiatif membuat jaket yang dapat digunakan di tengah pandemi COVID-19. Produk tersebut dirancang tidak hanya stylish, tetapi juga nyaman, dan mampu menghadirkan semangat positif di tengah suasana penuh duka saat itu.

Baca Juga:

"Setiap pola kami gambar sendiri, mengangkat tema Nusantara dengan terus konsisten menghadirkan sentuhan warna cerah yang eyecatching. Kebetulan, seiring perkembangan bisnis, selain jaket, kami sudah memproduksi kemeja, dan outer," tutur Defria.

Lebih lanjut, sebagai seorang lulusan IT, Defria Kirana nyatanya terus memutar otak untuk bisa memberikan nilai tambah produknya kepada pelanggan.

Dari situlah lahir konsep ‘Baju Bisa Bicara’, yang membedakan karyanya dari produk fashion lain.

Baca Juga:

Di mana, pada 2021, ia melakukan scale-up dengan menambahkan teknologi Augmented Reality (AR). 

“Dengan AR, saat pakaian tersebut di-scan, muncul video yang menjadi medium storytelling untuk mengisahkan Indonesia,” ungkap Defria. 

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM seperti yang dilakukan oleh Defria Kirana

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI  Fesyen  UMKM  teknologi 
BERITA BRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp