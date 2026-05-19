Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengusaha Pacitan Ini Terseret Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, Rumah Digeledah KPK

Selasa, 19 Mei 2026 – 02:50 WIB
Pengusaha Pacitan Ini Terseret Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, Rumah Digeledah KPK - JPNN.COM
Petugas KPK saat melakukan penggeledahan rumah pengusaha di Desa Bangunsari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin (18/5/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Rumah mewah milik pengusaha berinisial CM di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan itu didatangi sejumlah petugas KPK menggunakan dua unit mobil Toyota Innova berwarna hitam, Senin (18/5/2026).

Tampak di lokasi, sejumlah petugas masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan serta mencari dokumen maupun barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK.

Baca Juga:

Informasi yang berkembang menyebutkan penggeledahan dilakukan dalam rangka penelusuran dugaan aliran dana dan hubungan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko.

Nama CM sempat muncul dalam proses penyidikan perkara dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pengusaha perempuan asal Pacitan tersebut sebelumnya juga pernah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko.

Baca Juga:

Dalam perkara itu, Sugiri Sancoko dijerat terkait dugaan korupsi pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo serta dugaan penerimaan gratifikasi.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan penjelasan rinci terkait hasil penggeledahan tersebut.

KPK menggeledah rumah pengusaha di Kabupaten Pacitan,diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Ponorogo  Sugiri Sancoko  KPK  Pengusaha  pacitan  korupsi 
BERITA BUPATI PONOROGO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp