Pengusaha Protes Keras Soal Kuota Impor Daging 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tataniaga daging sapi impor kembali kisruh. Bahkan, importir yang tergabung dalam sejumlah asosiasi sampai meluruk ke Kementerian Pertanian mempertanyakan kebijakan pemberian kuota impor daging sapi tahun 2026 yang mendadak dipangkas drastis tanpa ada penjelasan sedikit pun dari pemerintah.

“Kami datang meminta penjelasan pemerintah mengapa kouta impor daging sapi reguler diberikan hanya 30.000 ton tahun ini untuk 100 lebih importir daging. Padahal, tahun lalu kuota impor yang diberikan pemerintah mencapai 180.000 ton,” ujar wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Marina Ratna DK dalam siaran persnya.

Hal itu dia sampaikan menyambangi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (9/1).

Selain APPHI, importir yang datang juga mewakili asosiasi lain, seperti Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) dan Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA).

“Kami minta pemerintah meninjau kembali kebijakan pemberian kuota daging sapi yang hanya 16 persen tanpa pemberitahuan atau sosialisasi kepada kami. Bayangkan, tanpa penjelasan, kami diberi kuota hanya 30.000 ton dan itu jauh dari kuota yang diberikan tahun lalu. Dan karena tanpa penjelasan, maka kami berasumsi bahwa 30.000 ton itu berarti kuota untuk satu tahun,” ujar Direktur Eksekutif APDDI, Teguh Boediyana.

Menurut Teguh, jumlah itu jelas sangat berat dan mengancam kelangsungan hidup banyak perusahaan.

“Dengan kouta sekecil itu, jelas sangat berat buat pengusaha. Karena mereka kan sudah prepare dengan angka minimal yang sama dengan tahun lalu. Jika tidak ada kuota yang memadai, maka konsekuensinya akan terjadi gejolak dan yang paling gampang buat pengusaha adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Teguh.

Buat importir daging, kebijakan kuota impor juga sebetulnya bertentangan dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta tidak perlu lagi ada kebijakan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, arahan tegas Presiden yang dikeluarkan tahun lalu itu sampai kini masih terus diberlakukan.