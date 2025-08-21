Pengusaha Ritel Minta Tak Ada Pembatasan Operasional Truk Sumbu 3 Saat Libur Maulid Nabi

jpnn.com, JAKARTA - Para pelaku usaha ritel berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memberlakukan aturan pembatasan operasional truk sumbu 3 pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari pada tanggal 4, 5, dan 7 September mendatang karena bisa memicu kenaikan harga barang-barang di masyarakat.

Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA) Roy Nicholas Mandey mengatakan perlunya kebijakan yang mengikuti tidak hanya kearifan dari pemerintah saja, tetapi juga kearifan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kearifan itu perlu dipelajari dan bukan hanya sekedar buat kebijakan soal bagaimana menerapkan kendaraan sumbu 3 itu yang harus lewat arteri dan dilarang lewat tol, tetapi memikirkan juga dampak kerugiannya di masyarakat dan para pengusaha,” ujarnya.

Jadi, menurutnya, perlu ada semacam balance dengan situasi atau kondisi yang sulit saat ini.

“Perlu ada piece of doing business selain kepastian hukum. Sebab, jika kebijakan itu nggak bisa balance, itu pasti akan berdampak ke ekonomi negara kita sendiri juga,” ucapnya.

Dia menuturkan banyak hambatan yang dihadapi truk-truk sumbu 3 di jalur arteri, di antaranya banyaknya jalan yang rusak, adanya perbaikan jalan, dan juga kepadatan jalan karena adanya kegiatan-kegiatan para pedagang.

Baca Juga: Aptrindo Kritik Pembatasan Operasional Truk Sumbu 3

“Jadi, ini, kan, perlu ada satu kebijakan yang sifatnya bukan hanya mau menerapkan pembatasan truk sumbu 3 karena suasana libur saja, tetapi, harus melihat juga dampaknya kalau lewat arteri itu seperti apa. Itu yang menjadi penting dilakukan dulu,” tukasnya.

Menurutnya, kondisi-kondisi yang ada di jalan-jalan arteri tersebut sangat dilematis bagi para pengusaha ritel. Karenanya, aturan pembatasan operasional truk sumbu 3 itu perlu dikonsensuskan dulu secara bersama dengan para pengusaha dan masyarakat sebelum diberlakukan.