Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap Saja

Jumat, 03 Oktober 2025 – 18:53 WIB
Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap Saja - JPNN.COM
Kapolresta Kupang Kota Kombes Djoko Lestari. ANTARA/Kornelis Kaha.

jpnn.com, KUPANG - Pelaku penikaman terhadap seorang ibu penjual semangka di Kota Kupang, yang melarikan diri seusai beraksi masih diburu petugas Polresta Kupang.

Kapolresta Kupang Kota Kombes Djoko Lestari mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama dari pelaku penikaman penjual semangka tersebut.

"Terduga pelaku saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh anggota," katanya di Kupang kepada wartawan di Kupang, Jumat.

Baca Juga:

Polisi ujar dia telah mengamankan sejumlah barang bukti milik pelaku berupa satu gawai (ponsel) serta tas pinggang untuk kepentingan penyidikan.

Tas dan gawai tersebut ditemukan aparat kepolisian di TKP, diduga pelaku menjatuhkan saat melakukan aksinya.

Dia mengatakan pelaku setelah melakukan aksinya langusng melarikan diri menggunakan kendaraan bermotor.

Baca Juga:

"Nah barang bukti yang kami temukan kami gunakan sebagai petunjuk untuk mengejar pelaku," tambah dia.

Kapolresta mengimbau agar, jika ada yang melihat pelaku, harap segera melaporkan kasus itu kepada petugas keamanan agar bisa diproses.

Pelaku penikaman terhadap seorang ibu penjual semangka di Kota Kupang, yang melarikan diri seusai beraksi masih diburu petugas Polresta Kupang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penikaman  Pelaku penikaman  Kupang  NTT 
BERITA PENIKAMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp